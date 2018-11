A la Une .

Les policiers utilisent les lacrymogènes pour disperser les émeutiers

Le quartier Vauban à Saint-Denis concentre, à 22H, le plus important point chaud opposant forces de l'ordre et jeunes fauteurs de troubles. Face aux jets de projectiles qu'ils essuient, les policiers font usage de gaz lacrymogène. Les riverains restent confinés chez eux et subissent ces nouveaux affrontements nocturnes dans le chef-lieu.

Zinfos974