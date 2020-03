Les policiers quadrillent Saint-Denis pour faire respecter le confinement

Le Premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé ce lundi 23 mars : de nouvelles restrictions dans le cadre du confinement devaient entrer en vigueur dès mardi. Passée la période de pédagogie et de tolérance, les forces de l'ordre appliquent à la lettre les directives.



À La Réunion, les forces de l'ordre ne desserrent pas l'étau afin d'inciter le plus grand nombre de citoyens à rester chez eux. Hormis les déplacements vitaux et les promenades très limitées dans l'espace et dans le temps autour de son domicile, toute sortie non justifiée peut faire l'objet d'une verbalisation.