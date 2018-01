Les policiers le contrôlent à vélo et trouvent des drogues sur lui

Présenté en comparution immédiate ce matin pour détention illicites de substances, plantation de zamal et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, un homme de 31 ans a dû répondre de ses actes devant la cour.



Alors qu'il remonte une rue en sens interdit à vélo le 11 janvier dernier, l'individu est interpellé par la police. Les policiers trouvent sur lui du zamal ainsi qu'un cachet et demi d'artane. Il a aussi 265€ en poche qu'il dit avoir gagné aux cartes.



Bien connu des services de police, l'homme a déjà 10 mentions sur son casier et trois incarcérations pour vols et violences conjugales. Invité à s'expliquer avant le verdict il dit à la cour "donnez moi une dernière chance pour vous prouver que je peux changer". Il écopera au final de 4 mois avec sursis sans mandat de dépôt.