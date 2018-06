Les policiers lancent une opération Zéro PV pour dire "stop au mépris de l'administration"

Pour exprimer leur colère, les syndicats mettent en place une opération "Zéro PV". "L‘APORTT est un danger pour les collègues. L'administration ne veut pas entendre nos revendications. Il y a rupture du dialogue social. A partir du 07 juin, on ne verbalise plus", clame Alliance Police.



Idriss Rangassmy d'Alliance police nationale et Gilles Clain d'Unsa police, interrogés par Samuel Irlepenne :