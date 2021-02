A la Une . Les policiers font une grande opération de prévention pour les motards

Dans la journée de dimanche, les motocyclistes de la police nationale ont sillonné les routes de l’île à la rencontre des motards pour une grande opération de prévention. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 09:41 | Lu 107 fois

Le dimanche, il est très fréquent de rencontrer des groupes de motards s’adonnant à leur passion. Pour cette raison, les motocyclistes de la Police nationale dépendant du SIAAP ont réalisé hier des actions de prévention à leur égard. Une action qui se voulait pédagogique et bon enfant.



Les policiers ont ainsi pu échanger les motards de tous types de cylindrées. Les forces de l’ordre ont rappelé l'accidentologie particulièrement préoccupante les concernant. Dans les agglomérations relevant de la Police nationale, la moitié des tués sur les routes en 2020 relevait de la catégorie des usagers circulant en deux roues-motorisés, et principalement au moyen de grosses cylindrées.



Les règles élémentaires présidant à la conduite en sécurité des deux-roues, particulièrement en groupe, ont donc été rappelées. Organisation préalable des sorties, responsabilité individuelle de la circulation de chaque motard et notions de conduite sur routes ouvertes ont été abordées.



La police nationale de La Réunion, poursuivant ses actions de prévention à l'égard de ces usagers vulnérables, organisera le 27 février à Saint Pierre une opération de sensibilisation sur ce thème de la sécurité de la circulation en moto.











Gaëtan Dumuids