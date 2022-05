Les policiers débusquent des chiens enfermés dans une cave à Saint-Denis

La Police nationale de Saint-Denis a procédé à une opération de sécurisation dans le quartier Vauban et dans la rue Maréchal Leclerc.



Lors de cette opération, des contrôles d’identité ont été menés tout comme la visite des parties communes et des caves d'immeubles.



Globalement, l'objectif de ces contrôles était de lutter contre la délinquance et le trafic de stupéfiants, le démantèlement des points de deal mais aussi la prise de contact avec les commerçants des quartiers concernés.



Durant cette opération, les policiers ont fait une nouvelle découverte de lieux de séquestration de chiens. Les policiers ont pu sortir 3 chiens laissés à l’abandon, "enfermés dans une cave", détaille la Police nationale sur sa page Facebook.