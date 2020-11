Faits-divers Les policiers de La Réunion reçoivent 5.000 masques d'une association

L’association Engagement Francilien a offert 15.000 masques pour leurs confrères ultramarins, dont 5.000 pour les policiers réunionnais. Un geste salué par le syndicat Alliance Police Nationale de La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 16:24 | Lu 127 fois

Le communiqué:

Un don de 5000 masques pour la Réunion

L'association Engagement Francilien a fait un grand geste de générosité en cette période de crise sanitaire. Le bureau départemental 974 d’Alliance Police Nationale tient à saluer chaleureusement l'Association Engagement Francilien, son Président Mickael SZERMAN, et Cédric Boyer délégué national outre-mer Alliance PN pour le don de plusieurs milliers de masques chirurgicaux pour les policiers nationaux.



En effet, ce sont plus de 15000 masques qui seront offerts gracieusement pour soutenir l'action des policiers ultramarins dans l'outre-mer. 5000 masques ont été attribués à l'île de la Réunion.



Cette action coordonnée permettra aux policiers réunionnais de se protéger efficacement contre la COVID-19 et ainsi permettre une continuité de service au profit des réunionnais.



"En tant que secrétaire départemental Alliance PN, je salue cette initiative inédite, il s'agit d'un geste fort envers la Police nationale et nous saluons ce genre de gestes. Il s'agit d'une action qui permet un rapprochement Police-Population, une action citoyenne que nous remercions chaleureusement" (Idriss Rangassamy, Secrétaire départemental 974 Alliance Police Nationale).



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

