Les policiers de La Réunion déposent leurs menottes en signe de protestation

Le climat de défiance vis-à-vis de leur ministre ne fait que grandir. Les policiers de France étaient appelés ce jeudi soir à déposer leurs menottes au sol. Une protestation suivie à La Réunion (notre photo prise devant un commissariat de l’île).



Un geste symbolique fort qui fait suite à la déclaration de Christophe Castaner lundi dernier. Le ministre de l’Intérieur avait, ce 8 juin, annoncé l’abandon de la méthode dite d’étranglement pour les interpellations, ainsi qu’une suspension automatique "pour chaque soupçon avéré d’actes ou de propos racistes". Les propos du premier flic de France ont été très mal perçus dans les rangs et ont jeté, selon la corporation, le discrédit sur les fonctionnaires de police et les gendarmes.



"Christophe Castaner a perdu la confiance des policiers", a déclaré ce jeudi soir le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO, syndicat majoritaire dans la police nationale. Après son rendez-vous Place Beauvau, Yves Lefebvre a demandé au ministre de revenir sur sa décision d'interdire la technique dite de la clé d'étranglement ou contrôle de tête.



"J'appelle tous les policiers français ce soir à 18H à se rassembler devant les commissariats et à déposer symboliquement leurs menottes (...) ce qu'on a vécu depuis lundi, est inacceptable. On fait des faux procès pour satisfaire la vox populi et quelques collectifs qui ne représentent qu'eux-mêmes", a déclaré le syndicaliste à la sortie de son entrevue.



Selon le secrétaire de SGP, Christophe Castaner a concédé une "erreur" en évoquant lundi l'hypothèse d'une suspension d'un agent en cas de "suspicion avérée'"de racisme. La suspension en cas "de soupçon avéré est définitivement balayée. Castaner a reconnu sa grossière erreur en la matière", a affirmé Yves Lefebvre concluant que "la présomption d'innocence est maintenue pour les fonctionnaires de police."