Courrier des lecteurs Les pneus au tampon : Une histoire sans fin!!!!!

Je suis un chasseur de band cochon et en cette période de dengue, les pneus sont un vrai problème sans solutions au Tampon.

Mon dernier courrier des lecteurs concernant ce problème date du 17 aout et s'intitulait : "ils sont fous au Tampon".



2 mois plus tard, les pneus fleurissent plus que les rond points du tampon et seront bientôt plus nombreux que les palmiers dans notre fameux parc des palmiers!!!!



Et pourtant ce n'est pas faute d'avertir: j'ai fait de nombreuses photos sur le site band cochon, envoyées à la CASUD et au service environnement de la mairie ainsi que des messages au service communication du maire, j'ai aussi envoyé un courrier officiel papier au maire et à l'élu environnement( mairie et casud ) qui est le même personnage et que j'ai rencontré à plusieurs reprises en mairie!!!



Je leur pose clairement la question:quelle est votre solution pour les pneus abandonnésRien , nada, aucune réponse et cela continue à retenir l'eau pour les moustiques sur les bords de route comme le montre la photo jointe.



Messieurs les responsables vous avez un droit de réponse sur le journal puisque vous ne daignez pas répondre à un de vos citoyens.



