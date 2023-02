Les plus riches ont 5 fois plus d'argent que les plus pauvres à La Réunion

L’Institut national de la statistique et des études économiques a diffusé la semaine dernière une étude sur la pauvreté à La Réunion . Le taux est plus élevé sur l’île qu’en métropole mais la situation s’améliore sur notre département.L’écart entre les plus riches et les plus pauvres est aussi plus important que dans l’Hexagone. 20% des habitants les plus aisés de l’île ont 5 fois plus de richesse que les 20% de Réunionnais les plus pauvres.L’INSEE précise : “Les inégalités de revenus ont diminué fortement sur l’île au cours des 15 dernières années. En 2007, le rapport entre les revenus des 20% les plus aisés et ceux des 20% les plus modestes y était de 7.”