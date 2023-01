A la Une . Les plus de 50 ans représentent près d'un tiers des chômeurs de La Réunion

Les personnes âgés de 50 ans et plus représentent près de 32% des demandeurs d'emploi à La Réunion au 4ème trimestre 2022. Publié le Mardi 31 Janvier 2023

Alors que le Gouvernement souhaite repousser le départ à la retraite à 64 ans. La situation de l'emploi à La Réunion montre que plus de 37.000 réunionnais âgés de 50 ans et plus sont à la recherche d'emploi.

A La Réunion, moins de la moitié des Réunionnais âgés de 50 à 64 ans, soit 46,4 % sont en emploi, contre 60,9% à l’échelle nationale (selon les données de l’année 2018 publiées en 2021).



L’île compte ainsi 106 393 actifs dans cette tranche d’âge en 2018. Un peu plus de la moitié des hommes actifs de 50 ans et plus sont en emploi (51,6%). Chez les femmes, ce taux est moindre, soit 41,5%.



Qui sont les salariés "séniors" de l'île ?



La grande majorité de ces séniors* en emploi sont des salariés (83,7%) dont une plus large part en contrat à durée indéterminée (86,63%). Seuls 0,5% des 50 à 64 ans en emploi (en %) sont en intérim.



Près de la moitié de ces employés seniors de l'île exercent dans les secteurs de l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l'action sociale (49,5%). Ce sont 33% d’entre eux qui travaillent dans les secteurs de commerce, des transports et services divers, 6,5% dans l’industrie manufacturière, les industries extractives et autres, 6,3% dans la construction et 4,7% dans les secteurs de l’agriculture, la sylviculture et la pêche.



37 970 demandeurs d’emploi âgés de 50 et plus



En 2018, le taux de chômage des 50 à 64 ans se situait à 27,6% à La Réunion. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue dans cette tranche d’âge depuis 2020.



Sur le dernier trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A à La Réunion recule de 1,0 % pour les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans ou plus (–4,9 % sur un an).



L’île compte aujourd'hui 37 970 demandeurs d’emploi seniors (50-64 ans) inscrits à Pôle Emploi, soit une baisse de 4,9% par rapport à l’année précédente, mais une part importante du nombre total d’inscrits à Pôle Emploi, soit 31,8%.

*Les données concernent la tranche d'âge 50-64 ans.