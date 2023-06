La grande Une Les plus belles images du début de la saison des baleines

La saison des baleines vient de commencer et elle promet d'être prolifique. Depuis deux semaines, elles défilent près des côtes pour le plus grand bonheur de tous. Les professionnels sont également sur le pont afin de réaliser des images inoubliables, mais pas à n'importe quel prix. Par La rédaction - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 15:16





C'est le cas surtout pour les professionnels de l'image, toujours à la recherche du cliché parfait. Du bout de leur objectif, ils captent de fabuleuses images qu'ils partagent ensuite sur leurs réseaux sociaux. À l'aide notamment de drones gardés à bonne distance, ils parviennent à observer les baleines sans les déranger.



Une fois collectées, ces images ont également un intérêt scientifique. Dans le cadre du programme de science participative KODAL, Globice récolte toutes les photos de caudales qui permettront la photo-identification des baleines à bosse.



Rappelons que la capture d'images doit se faire dans le respect de la loi et des animaux. La préfecture rappelle les règles pour l'observation des cétacés et propose un jeu à tous pour remporter des cadeaux en devinant combien de baleines à bosse différentes seront photo-identifiées cette année.



Le communiqué de la préfecture :



Alors que débute l’hiver austral, les baleines à bosse gagnent les eaux chaudes de La Réunion pour offrir un ballet naturel spectaculaire.



Entre les mois de mai et d’octobre, le périple des baleines à bosses débuté en Antarctique s’achève au large des côtes réunionnaises. C’est dans nos eaux chaudes qu’elles donneront naissance à leurs baleineaux.



Pour protéger ces cétacés, quelques règles à respecter :

Les baleines à bosse et les autres cétacés qui fréquentent les eaux de La Réunion sont des espèces protégées par la loi. Il est ainsi strictement interdit de les mutiler, perturber, poursuivre ou harceler, ainsi que de dégrader leurs sites de reproduction ou de repos.



Ces règles nationales ont été complétées par des dispositions locales, propres à La Réunion et définies en concertation avec les usagers et les scientifiques, pour permettre une approche et une observation respectueuse et durable des animaux en mer et prévenir tout accident.



L’arrêté préfectoral du 7 juillet 2021 (des règles précises de distance, de vitesse d’approche, de jauge de fréquentation et d’horaires d’observation.



Si certains paramètres dépendent également du comportement des cétacés, notamment la distance minimale, il convient à tout moment de faire preuve de prudence et de précaution en privilégiant une vitesse réduite voire le point-mort pour éviter toute perturbation des mammifères marins.



Les principales règles sont rappelées dans le document, ci-joint, qui doit par ailleurs être affiché sur tous les navires.





Des contrôles et des sanctions pour les pilotes contrevenants

Les unités de contrôle en mer sont toujours aussi attentives à cette problématique. Outre une présence renforcée sur le plan d’eau et de nombreux contacts de prévention, l’an dernier des plaisanciers se sont vus suspendre leur permis côtier et des capitaines de structures professionnelles ou supports de plongée ont été verbalisés.



Les contrevenants encourent une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende.



Votre pronostic pour la saison 2023 ?

Les services de l’État vous proposent cette année de participer à un jeu en répondant à la question suivante : à votre avis, combien de baleines à bosse différentes seront photo-identifiées cette année ?



