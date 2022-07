Météo Les pluies gagnent du terrain

Venues de l'Est de l'île dans la nuit, les pluies gagnent les hauteurs et le littoral Nord-Ouest. Le vent se maintient. Par NP - Publié le Samedi 16 Juillet 2022 à 06:09

Le bulletin de Météo France :



Les précipitations de la nuit s'étendent quelque peu vers Saint-Denis en début de journée et c'est donc un ciel chargé et maussade qui continue d'intéresser une moitié Est du département. Ailleurs, c'est un temps sec et ensoleillé qui est à l'honneur, notamment en direction des plages de l'Ouest. Au fil des heures de la matinée, les nuages de pente apparaissent et c'est alors un temps nuageux qui concerne notre territoire à la mi-journée. Il pleut toujours dans l'Est et d'autres averses se déclenchent aussi sous le vent l'après-midi, sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest avant de déborder sur le littoral allant de Saint-Paul à Sainte-Marie.





Les températures maximales oscillent entre 22 et 26°C sur le littoral, atteignent 19 à 20°C dans Cilaos et 12 à 13°C au volcan ou au Maïdo.



L'alizé d'Est-Sud-Est reste bien établi avec des rafales voisines de 60 km/h vers Saint-Pierre et prend une composante Sud l'après-midi le long des plages avec aussi des rafales attendues entre 50 et 60 km/h. Les brises sont toujours bien installées dans la baie de Saint-Paul.



La mer est agitée à forte au vent et au déferlement de la houle de Sud-Ouest qui se creuse petit à petit sur la côte Sud. De l'ordre de 2 mètres en journée, elle franchit les 2 mètres 50 en fin de journée et nuit suivante entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table. Une houle d'alizé proche de 2 mètres est présente sur le Sud Sauvage et le littoral Est.