Les planteurs veulent déverser des cannes devant la préfecture

Le Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre doit se rassembler aujourd’hui pour sa réunion hebdomadaire. C’est là que les syndicats des planteurs, les industriels et les services de l’Etat se rassemblent pour discuter de la convention canne 2022-2027. Les agriculteurs ont été reçus par le préfet la semaine dernière et ont demandé à ce que le préfet soit l’arbitre des négociations. Ils souhaitent donc que la rencontre se fasse à la préfecture. Celle-ci pourrait toutefois se faire à nouveau au Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre à La Providence , là même où les tracteurs étaient garés depuis le début du mouvement de grogne sur les routes la semaine dernière.