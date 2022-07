Courrier des lecteurs Les planteurs sortent de ce conflit la tête haute !

Publié le Jeudi 14 Juillet 2022

Les planteurs de canne, dont les actions pendant des semaines ont occupé l’actualité, peuvent reprendre le chemin de leurs exploitations pour la nouvelle saison sucrière qui s’annonce aujourd’hui sous de bien meilleurs auspices que les coupes précédentes.



En effet les planteurs ont arraché par leur combat un bien meilleur partage des richesses de la canne produite à la sueur de leur front.



De l’avis de planteurs, ils n’ont pas bénéficié de telles avancées financières depuis plus de 20 ans:

-d’une part sur le prix et des mesures d’accompagnement si besoin par rapport au prix de la canne;

-sur la bagasse (source d’énergie électrique) et sur la mélasse (utilisée pour produire du rhum).



Cette nouvelle convention canne consacre, par ce partage des richesses bien plus juste et équitable en faveur du monde des planteurs, la reconnaissance de l’apport essentiel du travail aux champs des producteurs de la richesse.



La lutte des planteurs a payé!



Ce qui explique le sentiment de grande satisfaction qu’on pouvait constater chez les planteurs rassemblés place de la préfecture ce mercredi matin. Leur lutte a payé au terme d’un combat exemplaire.



D’une part ils ont suscité la solidarité de larges couches de la population et le soutien actif des dockers à l’appel de la CGTR Ports et Docks.



D’autre part, la volonté unitaire des planteurs dans le bras de fer avec Tereos a donné naissance à l’Intersyndicale qui a joué, de façon responsable, un rôle sans aucun doute déterminant -qu’il nous faut saluer- dans la conduite de la grève et le succès des planteurs. L’unité des planteurs a permis d’obtenir des résultats sans égal depuis des décennies.

C’est là une leçon que nous devons, les uns et les autres, méditer devant les grands défis qui nous interpellent à La Réunion.