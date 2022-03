A la Une . Les planteurs de canne réclament les 16 millions d'euros promis par le gouvernement

Les agriculteurs locaux attendent un montant compris entre 16 et 17 millions (soit entre 10 et 11 euros la tonne) pour compenser l’éloignement et les difficultés spécifiques des RUP. Par SI - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 11:32

L’interprofessionnelle va recevoir un courrier probablement des trois ministères : agriculture, budget et outre-mer. Ce serait une aide directe apportée aux agriculteurs. En revanche, les syndicats restent sur leur faim suite à cette réunion à la DAAF concernant l’engagement de l’Etat, expliquent la FDSEA et les JA dans une conférence de presse donnée ce mardi matin. Ils souhaitent que l'enveloppe soit débloquée pour permettre l'ouverture des négociations avec les industriels.



En effet, lors de la venue du ministre de l'Outre-mer, les syndicats l'avaient rencontré pour demander 16 millions d'euros supplémentaires pour les canniers car sur la dernière convention, les planteurs avaient perdu 40% de leurs revenus. Le ministre s'était alors engagé à donner une réponse officielle dans la première quinzaine de mars. Ils n'ont pas encore eu de retour.



Les planteurs de cannes se sentent oubliés, le gouvernement ayant annoncé officiellement les projets de financement dans les secteurs du BTP avec la NRL, mais aussi de la santé.







Le budget aurait déjà été décidé par le gouvernement, expliquent les planteurs de canne, déplorant ne pas avoir été informés du montant final et du montage précis du dispositif d'aides. Ils expliquent que l'Etat leur a annoncé qu'une lettre leur serait adressée pour détailler le montant final de l'enveloppe débloquée par le gouvernement.





Les syndicats se sont exprimés après leur réunion et expliquent attendre un courrier du gouvernement pour lancer les négociations avec les industriels afin de pérenniser la filière. Ils n'excluent pas de se mobiliser s'ils n'obtiennent pas des garanties de l'Etat.