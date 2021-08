Les plaintes des victimes de violences conjugales seront traitées avant toutes les autres

Une des promesses de campagne du candidat Macron a donné naissance après son élection au Grenelle des violences conjugales débuté en septembre 2019. Les chiffres restent désastreux malgré la mobilisation: 102 femmes et 23 hommes sont décédées sous les coups de leur conjoint(e) l'année dernière.



Ce lundi, Gérald Darmanin annonce que, désormais, les plaintes déposées par les victimes de violences conjugales devront passer avant toutes les autres. Dans la presse nationale, le ministre de la justice évoque "un cumul de dysfonctionnements allant jusqu'à la caricature", au sujet de Chahinez Daoud, 31 ans, brûlée vive à Mérignac par son ex-conjoint déjà condamné pour des violences conjugales. L'homme avait interdiction de l’approcher suite à des plaintes que la malheureuse avait déposées deux mois plus tôt.



Violences conjugales: 45 interventions par heure



Selon le ministre, en 2020, année marquée par deux confinements, "le nombre d’interventions de police et de gendarmerie pour des violences intra-familiales a été élevé : plus de 400.000, soit 45 interventions par heure".



24% des victimes décédées avaient porté plainte ou effectué un signalement. Gérald Darmanin souhaite que 100% des constatations se transforment en plainte ou en signalement à la justice. Exit les mains courantes.



Par ailleurs, certaines circonscriptions de police importantes ne disposant toujours pas d'une "Brigade de protection de la famille", en charge notamment des violences conjugales, en seront bientôt dotées. Seize supplémentaires sont annoncées pour le 31 octobre. De même pour les gendarmes avec la montée en puissance des "Maisons de protection des familles".



"Dès la fin août, un responsable national sera nommé auprès de chacun des directeurs généraux de la police, de la gendarmerie et du Préfet de police, sur le modèle de ce qui existe en matière de terrorisme et de drogue", annonce Gérald Darmanin.