Les piscines collectives peuvent rouvrir en suivant un protocole sanitaire

La période hivernale n’incitera pas forcément à un retour à l’eau mais les amateurs apprécieront d'en avoir au moins la possibilité. L’arrêté préfectoral de fermeture des piscines collectives vient d’être abrogé.



Néanmoins, les personnes juridiques publiques ou privées responsables des eaux de piscines doivent désormais intégrer l'incontournable mise en oeuvre d’un "protocole sanitaire devant permettre de ralentir la propagation du virus, avant et pendant l’accueil du public", précise l’arrêté du préfet de La Réunion.



Si lors de contrôles menés par les agents de l’Etat mettant à défaut la mise en oeuvre du protocole sanitaire, le préfet pourra, après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des piscines.



Parmi les nombreuses mesures à mettre en place avant d’accueillir tout baigneur, les responsables de piscines devront "renforcer les conditions de traitement de l’eau des bassins". Entre autres mesures, ils devront vérifier le fonctionnement de l’injection des produits de traitement de l’eau, du bon fonctionnement des mélangeurs, des réactifs et des automates avec l’état des sondes chlore-pH et des filtres, des pompes, des électrovannes,….



Les piscines devront également purger quotidiennement pendant au moins 3 minutes l’ensemble des points d’eau et au moins pendant deux jours avant la réouverture au public des installations. Les responsables techniques des piscines municipales et autres piscines de comité d’oeuvres sociales par exemple, devront tenir à jour un carnet sanitaire listant les actions menées.



La distanciation physique s’invite aussi dans les bassins avec la limitation des baigneurs dans les lignes de nage à seulement un nageur en instantané par ligne. Un règlement qui devra être affiché à l’entrée, préconise le même arrêté.