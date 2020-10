Les pique-niques menacés, l'ultimatum du Préfet

Les pique-niques et les rassemblements de plus de 6 personnes sont dans le viseur du Préfet de La Réunion. Le plus haut représentant de l'État a décidé de laisser une semaine aux Réunionnais avant de prendre des mesures drastiques s'il note un manque de respect des mesures sanitaires.



Des contrôles renforcés sont annoncés dans les espaces publics. Les forces de l'ordre devraient notamment porter une attention particulière aux rassemblements de plus de 6 personnes. Le Préfet rappelle que 83% des contaminations sont autochtones et une grande partie provient de regroupements familiaux et amicaux.



Il faudra donc faire attention ce week-end et dans les prochains jours lors des pique-niques et soirées privées dans les lieux publics.



"Il ne doit plus y avoir de sorties en famille, de piques-niques, réunissant plus de 6 personnes. Si nous n'arrivons pas à ce que cette mesure soit respectée, je prendrai dès la semaine prochaine, un arrêté portant interdiction de ces pique-niques ", a déclaré Jacques Billant.