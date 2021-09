A la Une . Les pilotes de deux-roues surreprésentés dans l’accidentalité routière à La Réunion

Depuis le début de l’année, 49 motocyclettes et 34 cyclomoteurs ont été impliqués dans les accidents survenus sur nos routes, avec un bilan humain s’élevant à 12 tués. La gendarmerie lance un appel à la prudence. Par N.P - Publié le Dimanche 26 Septembre 2021 à 07:36

"A la Réunion, les pilotes de deux-roues motorisés sont surreprésentés dans l’accidentalité routière", indique la gendarmerie de La Réunion.



Depuis le début de l’année, ce sont ainsi 49 motocyclettes et 34 cyclomoteurs qui ont été impliqués dans les accidents survenus sur nos routes, avec un bilan humain s’élevant à 12 tués (8 motards et 4 cyclomotoristes).

"Si l’équipement du pilote et l’entretien de la machine participent activement à la sécurité des usagers de deux-roues, le respect du Code de la Route reste l’élément commun partagé par l’ensemble des utilisateurs de la route", rappellent les forces de l'ordre. Et de conclure : "En conséquence, restez prudents".





