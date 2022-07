Les pilotes de Corsair menacent également de se mettre en grève

Aucun préavis de grève n’a été déposé pour le moment mais le syndicat de pilotes a envoyé une lettre au PDG de Corsair International, Pascal de Izaguirre.



Les adhérents ont voté "massivement" pour une grève. L’annonce n’est pas suivie de date mais le ras-le-bol des pilotes dans un contexte marqué par les grèves et la crise sanitaire se fait de plus en plus sentir. Les hôtesses et les stewarts de la compagnie basée à Orly étaient déjà entrés en grève le printemps dernier, précise Tourmag.



De fortes perturbations du trafic ont eu lieu le week-end dernier dans les aéroports de Paris. Des dizaines de vols ont été annulés à Roissy et des milliers de bagages ont été immobilisés.



Si les pompiers de l’ADP (Aéroports de Paris) ont décidé de lever leur préavis de grève, les autres salariés du groupe attendent toujours les propositions de la direction en matière de salaire.