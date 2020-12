La grande Une Les pieds nickelés de la cambriole à l'oeuvre le soir de Noël

Ah, les festivités de Noël...Des moments où chacun profite de ces instants pour se retrouver avec ses proches et partager des moments de joie et de solidarité. Du moins en théorie... Malheureusement pour certains, cette période est aussi une occasion pour s'introduire au domicile de particuliers, non pas pour distribuer des cadeaux comme le Père Noël, mais se faire des cadeaux,... Bref, l'esprit de Noël. Par SI - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 09:17 | Lu 815 fois

Leur tentative de vol a été immortalisée par la vidéosurveillance. Lors du réveillon de Noël, quelques minutes après le signal donné par les pétards, deux drôles de père Noël sont passés au domicile d'un Dionysien. Sur les caméras de vidéosurveillance, il a pu découvrir que deux individus avaient tenté de se faire la malle avec son scooter, un Daelim S3 pour être exact.



Problème, nos deux "ingénieurs" en "transport de deux-roues" se sont vite retrouvés face à une terrible équation : comment faire passer ce scooter plus large que l'accès piéton ? La réponse, évidente pour le pousseur du deux-roues : passer en force le scooter...



Une "opération" qui a laissé d'importantes séquelles sur le scooter : bulle explosée, système de démarrage sans clé éclaté, Neman cassé, optique avant complètement enfoncée... Un vrai travail de pro réalisé par le pousseur du Daelim S3, qui abandonnera finalement le scooter sur place. Un deux-roues qui, comme vous vous en doutiez, n'était plus en état de rouler...



Une plainte a été déposée au commissariat du Chaudron par la victime, qui a préféré rire de la scène digne d'un bon épisode de Benny Hill.