A la Une . Les photos très rares du combat à mort entre une couleuvre et un lézard vert

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 21 Juin 2020 à 18:41 | Lu 827 fois

Le gecko vert de Manapany est un lézard endémique de la Réunion qui, comme son nom l'indique, vit dans la région de Manapany.



Depuis quelques années, il est menacé de disparition avec l'arrivée d'un autre gecko, un peu plus grand et gros, importé de Madagascar et qui prolifère un peu partout dans l'ile, jusqu'à empiéter sur l'habitat de notre lézard vert.



Comme les photos du combat entre une couleuvre et un lézard vert ont été prises à Saint-Gilles, il est donc probable que ce soit un spécimen malgache qui ait été la victime du serpent.



Des images très rares prises par un de nos lecteurs que nous remercions de sa contribution.



Des croyances contradictoires sont liées à la couleuvre à La Réunion. Certains disent que sa présence porte chance, tandis que pour d’autres, il annonce un malheur et provoque une peur irrépressible. Sans doute comme tous les serpents.



Mais dans notre ile, une croyance ancestrale vient renforcer cette phobie. D'après une histoire que nos grand-mères et nos mamans racontaient aux petits enfants, la couleuvre aurait pour habitude de se glisser la nuit dans le lit des femmes qui viennent d'avoir des bébés pour leur téter le lait au sein.



Quoiqu'il en soit, même si ce n'est jamais agréable de voir un animal se faire dévorer par un autre, même si c'est la loi de la nature, félicitons-nous en l'espèce de voir un de nos rares prédateurs locaux freiner l'invasion de ce lézard vert de Madagascar.

















Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur