A la Une . Les pharmaciens désormais autorisés à injecter tous les vaccins obligatoires

L'Etat a répondu favorablement à la demande des pharmaciens et leur permet maintenant de réaliser tous les vaccins validés par l'Assurance maladie. Par L.S. - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 10:01

Après le vaccin contre la grippe et le Covid, les pharmaciens peuvent à compter de ce lundi injecter les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l'hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et contre la rage entre autres. Ces vaccinations se font pour le moment uniquement sur prescription médicale.



Les officines, à compter de ce lundi, voient leurs compétences vaccinales élargies. Cette nouvelle convention concerne "les personnes majeures pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur", ainsi que les mineurs âgés de 16 ans et plus pour lesquels ces vaccinations sont également recommandées, précise l'Ordre des pharmaciens.





A savoir que l’acte de vaccination a été fixé à 7,50 euros TTC - comme pour la grippe - lorsque la personne dispose d'une prescription préalable établie par un professionnel de santé ou que la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription. Elle grimpe à 9,60 euros TTC lorsque la prescription émane du pharmacien.



​L’Union des syndicats de pharmaciens d'officine (Uspo) accueille favorablement cette décision. "La revalorisation de l'acte de vaccination est une avancée significative", se félicite-t-elle. Sur la même lancée, les membres du syndicat proposent à la Haute Autorité de santé (HAS) d’avancer l'âge minimum des injections en officine à 11 ans, "notamment pour la vaccination contre les papillomavirus humains".