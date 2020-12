Courrier des lecteurs Les peurs sont vaincues partout dans le monde grâce au mouvement #Metoo

Par Un citoyen, un père, un président d’association dégouté et qui malheureusement préfère garder l’anonymat pour ne pas être, ma famille et moi, inquiétés - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 16:01 | Lu 138 fois

L’article paru dans les journaux et sur le site de Zinfo974 le 10 décembre 2020, intitulé « Yves Ethève, patron « alcoolisé » qui met des mains aux fesses et traite ses employées de « salopes », a été vu plus de 27 522 fois, à l’ instant où j’écris ces mots... Il n’est nullement sujet d’accuser ou de juger, mais il est nécessaire que l’opinion publique soit éclairée de ce qui se passe.



A l’heure où la participation des citoyens aux débats publics devient une réalité et une obligation par la loi, à l’heure où la transparence de la vie publique est plus que jamais indissociable de la confiance recherchée et accordée, comment rester insensible à ce qui a été rapporté ?



Pour rappel, la Ligue Réunionnaise de Football est la plus grande ligue sportive d’outre-mer, déclarée d’utilité publique et sollicite et perçoit, chaque année, des subventions publiques. A cet égard, ne doit ’elle pas être irréprochable ? Ce qui est relaté est extrêmement grave pour tout le mouvement sportif, pour La Réunion et pour l’image que renvoie un représentant du pouvoir dans l’exercice de ses fonctions.



Dans ce monde emprunt à tant de difficultés et où l’on aspire à un nouveau paradigme, peut-on envisager une humanité meilleure avec ceux qui lui ont fait déshonneur avec de tel comportement mercantile ? Les temps changent et avec eux, inéluctablement, les relations humaines se transforment et se dévoilent au grand jour et à la vitesse de la 5G. Les langues se délient profitablement. Les peurs sont vaincues partout dans le monde grâce au mouvement #Metoo. En France métropolitaine, on « Balance ton porc » pour permettre aux victimes de harcèlement, abus ou violences de pouvoir dénoncer ces faits inacceptables et de demander justice. C’est un grand pas vers l’égalité et le respect de l’autre. Mais, ici l’impression d’une omerta sur le sujet (et ils sont nombreux) ne doit plus être la norme, malgré des années de pratiques déviantes.



Même s’il est vrai que la justice ne peut condamner ce que la morale réprouve, il n’empêche que ce n’est ni une fatalité ni une banalité et qu’il ne tient qu’à nous de changer ces rapports. Notre silence est complice. Notre inaction est caution. Ces agissements barbares n’ont pas leur place dans notre société.



Vous, madame la Ministre déléguée aux sports, vous annoncez dans l’Equipe le 18 décembre 2020 que, dans le projet de loi qui sera présenté en 2021, « ...nous allons renforcer le contrat de délégation avec les fédérations... nous allons y ajouter un engagement sur l’aspect sociétal, et en faire des relais plus impliqués et performants de l’éducation par le sport. » Est-ce ce modèle de fonctionnement despotique que vous voulez renforcer et vous servir pour éduquer notre jeunesse ?



Vous, mesdames et messieurs les élus de La Réunion, devez-vous restez muets alors que de l’argent public est accordé par votre autorité pour ces agissements avilissants ? Ne pensez-vous pas qu’il faut changer de modèle pour les réunionnais ?



Vous, mesdames et messieurs les présidents de clubs, c’est aussi de vous que l’on parle car le tyran n’a de pouvoir que ce que vous lui accordez. Cette image immonde, c’est vous qu’elle représente. Avec ces propos humiliants, c’est de votre bouche qu’ils sont distribués. Avec ces gestes obscènes, c’est de vos mains qu’ils sont répugnants. Il vous suffit d’être libre pour que cela cesse.



Vous, chers parents est-il acceptable de mettre ses enfants dans une institution sans valeurs et sans morale ?



Vous, mesdames, messieurs femmes et hommes publics, n’avez-vous pas honte de cette transformation quand vous arrivez au pouvoir, alors que dans le même temps vous continuez à solliciter la confiance des autres ? Pourquoi croyez-vous que la rupture entre les citoyens et les gouvernants soit ainsi consumée...



Et si votre fille, votre femme, votre mère, vous même... étiez les victimes de ce type de posture ? Vous seriez révoltés et prêts à tout engager pour que cela n’advienne plus jamais. Mais vous serez seule, voire lynchée sur les réseaux sociaux et classée sans suite car vous touchez aux lobbys... Est-ce cette société que nous léguons à nos enfants ?



Notre constitution nous proclame tous égaux devant la loi, mais ces mots sonnent faux ! L’actualité quotidienne nous le démontre. Il faut même des lois pour éloigner certains hommes des femmes, tels des prédateurs que l’on éloigne de sa proie !



L’Attitude d’un homme public, n’est pas de profiter n’y d’être au-dessus des lois. Ce n’est pas non plus se servir de ses fonctions pour s’éloigner des principes et valeurs qui siéent à un homme d’honneur.



L’attitude d’un homme public doit inspirer la confiance pour ceux qui la lui ont accordée. C’est un leader qui vous donne envie d’y croire, en qui on aspire ressembler. Il est à présent de réaliser que l’avenir ne doit plus ressembler au passé...





