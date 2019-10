Les petits électeurs sont devenus grands

Bientôt l'élection des conseillers départementaux ! Election par les grands électeurs, par une toute petite poignée de Français. Les Gilets jaunes, qui réclament plus de démocratie participative, devraient crier haut et fort que ce n'est pas démocratique, légal certes, mais horriblement illégitime, surtout quand on pense que ce sont ces mêmes électeurs qui choisissent les sénateurs et que le président du sénat est le deuxième personnage de l'Etat, connu seulement par les grands électeurs de sa petite circonscription.



Un référendum populaire pourrait corriger cette anomalie. Faire coïncider cette élection départementale avec celle des municipales, et pour un mandat de même durée. Plus de circonscription électorale : le conseiller départemental doit avoir les yeux rivés sur le département et non plus uniquement sur sa petite circonscription.



Et ce référendum populaire passera comme une lettre qu'on glisse dans une boîte à lettres. Il est pleinement en accord avec les doléances des Gilets jaunes.



Rien de plus simple que de reporter cette future élection le jour des municipales prochaines pour que tous les électeurs du département votent pour l'ensemble des conseillers départementaux. Plus re renouvellement par moitié tous les trois ans.