Rubrique sponsorisée Les permanences dédiées aux demandes de logements sociaux se poursuivent

Le TCO, l’ADIL, les villes de Saint-Leu et Trois-Bassins organisent des permanences dédiées à la demande de logement social. Par TCO - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 17:54

Le Lundi 30 janvier : de 9h à 12h à la Maison France Service du Plate Saint Leu (au 491 B route Hubert de Lisle) et de 13h30 à 16h au CCAS de Trois-Bassins, (au 2, rue du Général-de-Gaulle)

Le Lundi 6 février: de 9h à 12h au service aménagement de Saint Leu (Centre-ville de Saint Leu)

Le Jeudi 9 février : de 9h à 12h au CCAS de Trois-Bassins, (situé au 2, rue du Général-de-Gaulle)

Le Lundi 13 février : de 9h à 12h à la Maison France Service de la Chaloupe, (situé au 216 rue Alexandre Begue) et de 13h30 à 16h au CCAS de Trois-Bassins, (situé au 2, rue du Général-de-Gaulle) Cliquez pour consulter des informations sur la demande de logement social Si vous avez des questions sur votre demande de logement social, si vous souhaitez créer, modifier ou mettre à jour votre dossier vous pourrez vous rendre dans ces permanences: