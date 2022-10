A la Une . Les pensions des retraités seront de nouveau revalorisées en janvier 2023

Après deux revalorisations en janvier et en juillet de cette année, les retraités devraient encore voir leurs pensions augmenter en janvier 2023. Le montant exact de cette augmentation sera fixé en décembre prochain. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 09:29

Alors que l'inflation grignote un peu plus le pouvoir d'achat des Français, les retraités vont pouvoir souffler un peu prochainement. Avec déjà deux revalorisations, de 1,1% en janvier, et 4% en juillet, nos aînés vont de nouveau voir leurs pensions augmenter. Les retraites complémentaires ont elles aussi été revues à la hausse (5,12 % pour l'Agirc-Arrco en novembre et 4 % pour l'Ircantec).



Mais une nouvelle hausse serait dans les tiroirs, grâce à la hausse continue des prix. En effet, d'après nos confrères du magazine Notre Temps, cette revalorisation devrait se situer aux alentours de 0,8%. Le calcul pour avancer ce chiffre se base sur l'inflation moyenne constatée sur les douze derniers mois par rapport à la moyenne de l'année 2021.

Un chiffre définitif annoncé en décembre



Le montant de la revalorisation de la retraite de base de janvier 2023 sera annoncé en décembre prochain dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), qui sera bientôt débattu au Palais Bourbon.



Cette revalorisation s'appliquera aux retraités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), de la Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL), du Service des retraites de l'Etat (SRE) et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).