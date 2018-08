Les pêcheurs de Saint-Gilles prêts à bloquer le port avec des bateaux si rien ne bouge

Le collectif des usagers du Port de Saint-Gilles bloque l’accès des parkings depuis ce mardi matin.



Le ras-le-bol couvait depuis des mois, pour ne pas dire des années. Las des promesses de la chambre de commerce, gestionnaire du site, ils ont décidé de passer à l’action.



"Depuis un an et demi, les bornes (qui peuvent être baissées ou levées par les amodiataires, ndlr) ne fonctionnent pas. Lorsque nous voulons sortir le jour, la nuit, le week end, nous ne trouvons pas de place pour nous garer et décharger les affaires sur les bateaux. Aujourd’hui on en a marre, c’est un avertissement", prévient un amodiataire, accompagné de Guylain Moutama-Chediapin président de l'Association des amodiataires du port de Saint-Gilles.



Les pêcheurs sont partis pour maintenir leur blocage toute la journée. Ils menacent en outre, si rien n’est prévu, de mettre des bateaux en travers du port "si la CCI veut la mort du port". La date de cette opération coup de poing qui serait pour le moins inédite est prévue pour le 25 août.



Hormis ces questions de parking, c’est la sécurité des biens et des personnes qu’ils mettent également dans la balance, face au droit d’emplacement qu’ils doivent payer pour pouvoir disposer d’un anneau. "Il faut appeler un chat un chat, on accueille du public sur un port poubelle", déplore Guylain Moutama-Chediapin.



3000 personnes viennent sur ce port chaque jour pendant les vacances.



