Les passionnés de modélisme ont enfin leur compétition

Le club Modélisme Racing Club du Domaine a pu inaugurer sa première compétition sur leur tout nouveau. L’occasion pour ces amoureux de voitures radiocommandées de s’affronter et de faire découvrir leur passion. Par GD - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 09:05

Après des mois d’effort pour bâtir leur nouvelle piste, les adhérents du club Modélisme Racing Club du Domaine (MRCD) allaient enfin pouvoir s’affronter lors de leur première compétition le 3 avril. Malheureusement, les intempéries ont obligé à reporter le challenge chronométré.



C’est donc sous le beau soleil de dimanche dernier que ces amoureux de voitures radiocommandées ont pu se retrouver pour partager leur passion. C’est sur la piste tout-terrain du Domaine Vidot, à Montvert-les-Hauts, que les modélistes réunionnais ont pu s’affronter.



Pour cette première, trois catégories étaient à l’honneur : le 1/8 buggy (thermique), le 1/8 buggy (électrique) et le Truggy (démonstration). Plus que le résultat, c’est surtout le plaisir de pouvoir pratiquer cette activité que les participants retiennent.



"Le modélisme reste une discipline peu connue du grand public. Ouvert à des personnes de tout âge, les grands-papas surtout, le modélisme permet de se détendre, de partager sa passion et d'approfondir ses connaissances dans le montage et le réglage de voiture. Le pilotage demande une concentration et une coordination de ses mouvements", explique Pascal Lorion de l’association.



Pour pouvoir pratiquer sur le terrain, une licence FFVRC (Fédération française de Voiture radioommandée) vous sera demandée. Le club MRCD dispose d'une page Facebook, qui permet de voir les différents roulages ou manifestations.