A la Une . Les passagers du bateau sri lankais sont en bonne santé

Malgré la longue traversée dans laquelle ils se sont lancés, les passagers du bateau de pêche Imula sont en bonne santé. Ils n'ont pas demandé d'assistance médicale aux marins du Champlain venus à leur rencontre en pleine mer ce vendredi après-midi, à l'Est des côtes réunionnaises. La préfecture fait le point à 19h30 sur l'arrivée prochaine de cette embarcation en provenance du Sri Lanka avec 46 personnes à bord dont des femmes et des enfants : Par LG - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 20:10

Après contact avec le bâtiment de la marine nationale, de soutien et d'assistance outre-mer Champlain, il ressort que l'embarcation immatriculée au Sri Lanka est manœuvrable et stable. Les passagers n'ont pas demandé d'assistance médicale.



L'embarcation est coopérative et fait route vers le Nord-Ouest en direction du Grand Port Maritime.



Elle sera jusqu'à son arrivée sous la surveillance des moyens du CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et Sauvetage).



Elle devrait arriver demain matin.



À leur arrivée, les passagers seront pris en charge par les services de l’État pour leur bilan sanitaire et leur placement en zone d'attente. En tant qu'étrangers en situation irrégulière, ils feront ensuite l'objet d'entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.