Les passagers d'une moto qui avaient roué de coups un policier passent leur première nuit en détention

​Lors d'un contrôle routier jeudi dernier en fin d'après-midi à Saint-Pierre, un motard de la police avait été pris à partie par les passagers d'une moto suite à un refus d'obtempérer. Les deux mis en cause passeront leur première nuit en détention provisoire. Par LG - Publié le Samedi 26 Février 2022 à 19:41

Le conducteur de la moto et son passager qui avaient commis un refus d’obtempérer et des violences sur les motards de la police, occasionnent 6 jours d'ITT 6 jours, ce jeudi 24 février vers 18h à Saint-Pierre ont été interpellés, présentés devant le juge des libertés et de la détention ce samedi et placés en détention en attendant leur jugement lors de l’audience de comparution immédiate de lundi prochain.



Le fonctionnaire de 40 ans avait été violemment roué de coups par l'un des passagers de la moto.



L'un des auteurs avait pu être immédiatement interpellé mais son complice était activement recherché.





