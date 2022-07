A la Une . Les passagers abandonnés à Paris Charles de Gaulle embarquent enfin

Les passagers du vol annulé Métropole/Réunion depuis Paris Charles de Gaulle embarquent en ce moment même ce mardi à 13H à Paris (15H Réunion). L'absence de prise en compte d'un hébergement temporaire la nuit dernière ainsi que leur difficulté à obtenir une collation ont été vécues comme un abandon de la part de la compagnie aérienne. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 15:27









Ce mardi, la déception était une nouvelle fois au rendez-vous. "On nous a annoncé ce matin à 6h30 de changer de porte d’embarquement pour récupérer la nouvelle carte d’embarquement et on nous a donné un bon pour le petit-déjeuner chez McDonald’s… L’hôtesse était toute seule pour gérer 300 personnes et le micro ne fonctionnait pas. Du coup, on a fait circuler les infos entre passagers", nous racontait une passagère qui espérait donc, à ce moment-là de la journée, pouvoir tirer un trait sur cette fin de séjour chaotique. Il est 13H10 à Paris. Les passagers du vol Air Austral en partance pour La Réunion peuvent enfin souffler. La fin de la galère a connu encore quelques mauvaises surprises ces dernières heures. Alors qu'ils étaient attendus à l'embarquement pour 10H45, leur avion n'était pas encore là. "On nous a annoncé 45 minutes de préparation de l’avion parce que le catering (repas etc.) n’a pas été chargé parce que l’avion était garé dans le mauvais parking", nous racontait une passagère à 12H20 (Paris). 40 minutes plus tard, les voilà enfin en train de mettre un pied à bord de l'appareil. Lundi soir, ils avaient été informés moins d’une heure avant le décollage que leur avion ne partirait pas . Si les soucis techniques rencontrés sont un événement que tous comprennent, c’est bien la prise en charge qui a suivi qui n'a pas manqué de les décevoir.Les passagers Air Austral n’ayant aucun proche encore présent dans les parages ou sans solution de repli dans un hôtel du secteur à cette heure avancée de la nuit ont dû se résigner à rester dans le hall de l’aéroport. Rappelons que leur vol en direction de La Réunion était programmé pour 22h45, heure de Paris.Aucune solution d’hébergement d’urgence ne leur a été proposée sur place et c’est dans les rares fauteuils ou bancs de l’aérogare que certains ont pu tenter de trouver le sommeil.Côté alimentation, la même absence de réponse de la compagnie a fini par exaspérer les voyageurs. Seules des bouteilles d’eau leur ont été fournies de haute lutte après deux heures d’attente.Ce mardi, la déception était une nouvelle fois au rendez-vous. "On nous a annoncé ce matin à 6h30 de changer de porte d’embarquement pour récupérer la nouvelle carte d’embarquement et on nous a donné un bon pour le petit-déjeuner chez McDonald’s… L’hôtesse était toute seule pour gérer 300 personnes et le micro ne fonctionnait pas. Du coup, on a fait circuler les infos entre passagers", nous racontait une passagère qui espérait donc, à ce moment-là de la journée, pouvoir tirer un trait sur cette fin de séjour chaotique.