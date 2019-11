Les partenaires sociaux mobilisés pour l'amélioration de la couverture conventionnelle

Notamment pour ce qui est des conventions collectives locales pouvant être considérées comme "mortes" et rendant inutilement très complexe l’application des conventions collectives nationales d’ores et déjà applicables à La Réunion.



Des mesures visant à l’extension, à La Réunion, des champs territoriaux des conventions collectives nationales aujourd’hui non applicables du seul fait de l’application, entre 1994 et 2017, de l’article 16 de la loi Perben.



Le but est aussi de se concentrer, au cours des douze prochains mois, sur les secteurs de l’Industrie agroalimentaire, du commerce de gros, de détail et pharmaceutique, des Services de l’Automobile et des Transports (de matériaux, de marchandises et sanitaires).

Ce vendredi 15 novembre 2019, les partenaires sociaux interprofessionnels, membres de l’Association pour le Dialogue Social Territorial à La Réunion (ADSTR), se sont engagés à agir à court terme pour une plus large application des conventions collectives à La Réunion.Ils ont signé un accord de méthode qui détermine le cadre de travail dans lequel interviendront les négociations. Ils ont ainsi mobilisés autour des partenaires sociaux interprofessionnels, l’ensemble des organisations professionnelles et des syndicats de salariés sectoriels pour, à court terme, prendre toutes sortes de mesures.