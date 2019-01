Les parents du détenu retrouvé mort dans une prison de La Réunion s'expriment depuis Maurice

Ils veulent faire toute la lumière sur la mort de leur fils. Gilles et Isabelle Spanu se sont exprimés devant la presse mauricienne ce vendredi 4 janvier, date de l’anniversaire de leur fils, décédé dans la prison de Saint-Pierre à La Réunion.Assistée par Me Sawoo, la famille française vivant à l’île Maurice continuent d’affirmer que leur fils Yoan a été "victime d’une agression en prison". Le 7 novembre, le jeune homme de 32 ans avait été retrouvé pendu, à l’aide de draps, dans les toilettes de la prison.La veille, il avait formulé, devant le juge des libertés du tribunal de Saint-Pierre, un message troublant : "J’ai peur pour ma vie", avait-il ainsi affirmé en présence de ses avocats réunionnais qui sollicitaient sa remise en liberté dans l'attente de son procès pour l'agression sur son colocataire.Que redoutait le détenu ? Sa famille continue de soutenir la thèse d’un meurtre déguisé en suicide au sein de la prison de La Réunion. "Yoan n’avait aucun problème pathologique, ni suicidaire", ont insisté son père et sa mère hier.La famille de Yoan Spanu, qui aurait eu 33 ans ce 4 janvier, étaye sa version par la contre-autopsie réalisée par un médecin légiste à l’île Maurice. Un rapport qui ferait état de blessures sur le corps, les jambes et le dos de Yoan Spanu. Le rapport final du Dr Satish Boolell sera dévoilé dans "quelques jours" a précisé la famille hier . Elle prévoit d’ailleurs de se rendre à La Réunion prochainement, toujours dans sa quête de vérité dans la mort tragique de leur enfant.---16 novembre 2018 : Suicide en prison: Des traces de viol et de coups révélées par la contre-autopsie