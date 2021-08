A la Une . Les parents des deux soeurs mortellement fauchées à Béziers lancent un appel à la solidarité

Geneviève et Françoise, deux sœurs réunionnaises âgées de 41 et 49 ans ont été mortellement percutées à Béziers dans la nuit de samedi à dimanche. Leurs proches lancent un appel aux dons. Le conducteur, lui, a été mis en examen pour homicides involontaires aggravés et placé en détention provisoire. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 12:57









Les deux sœurs âgées de 41 et 49 ans, et mères de trois enfants chacune, ont été violemment percutées par un chauffard ivre qui regagnait son domicile après une sortie dans un bar. Âgé de 31 ans, ce dernier a été contrôlé avec un taux de 1,7 gramme d’alcool par litre de sang.



À l'issue de sa garde à vue, l'homme a été mis en examen pour homicides involontaires aggravés par deux circonstances : son état alcoolique et le manquement délibéré à des règles de sécurité, a précisé le procureur de Béziers. Placé en détention provisoire, le trentenaire, inconnu de la justice, encourt dix ans d'emprisonnement. "Suite au drame survenu à Béziers qui a ôté la vie à nos filles Geneviève et Françoise, mon mari et moi-même habitant à La Réunion, souhaitons pouvoir dire adieu à nos enfants. Nous faisons appel à votre générosité afin que cela puisse se réaliser. Les parents Suzie et Christophe". Trois jours après la tragique disparition de leurs deux filles, percutées par un chauffard alors que l'une d'elles fêtait son anniversaire, leurs proches lancent un appel aux dons