A la Une ... Les parents de la petite Eliana déférés au tribunal

15H30 : Les parents de la petite Eliana arrivent au tribunal, visages dissimulés.



Les parents d'Eliana sont entendus cet après-midi par les enquêteurs du commissariat de Saint-André dans le cadre du décès suspect de leur enfant fin mars.



L'autopsie pratiquée sur l'enfant de 2 ans avait orienté les enquêteurs vers la piste criminelle. Des ecchymoses sur les bras et la tête de la fillette, des blessures internes, aux reins et au foie, y avaient été relevées.



La mère de la petite avait par deux fois appelé les secours, une première fois pour dire que l'enfant rencontrait des difficultés respiratoires, puis un second appel signalant que la petite fille avait perdu connaissance. Problème : à l'arrivée des secours ce mercredi 28 mars, le corps de la petite était déjà froid.



Après les faits, la mère et son compagnon, beau-père de l'enfant, avaient été convoqués au commissariat de Saint-André, où ils avaient été entendus une première fois. Pendant cette audition, le couple avait nié avoir commis des violences sur la petite fille, et expliquaient le fait que son corps était déjà froid à l'arrivée des secours par le délai de leur arrivée à leur domicile, soit environ 45 minutes.



-----

La semaine dernière, la mère de l'ex-compagne du ti-père suspecté, avait raconté avoir alerté des actes de maltraitance dès l'année dernière VIDEO Les parents d'Eliana sont entendus cet après-midi par les enquêteurs du commissariat de Saint-André dans le cadre du décès suspect de leur enfant fin mars.L'autopsie pratiquée sur l'enfant de 2 ans avait orienté les enquêteurs vers la piste criminelle. Des ecchymoses sur les bras et la tête de la fillette, des blessures internes, aux reins et au foie, y avaient été relevées.La mère de la petite avait par deux fois appelé les secours, une première fois pour dire que l'enfant rencontrait des difficultés respiratoires, puis un second appel signalant que la petite fille avait perdu connaissance. Problème : à l'arrivée des secours ce mercredi 28 mars, le corps de la petite était déjà froid.Après les faits, la mère et son compagnon, beau-père de l'enfant, avaient été convoqués au commissariat de Saint-André, où ils avaient été entendus une première fois. Pendant cette audition, le couple avait nié avoir commis des violences sur la petite fille, et expliquaient le fait que son corps était déjà froid à l'arrivée des secours par le délai de leur arrivée à leur domicile, soit environ 45 minutes.-----La semaine dernière, la mère de l'ex-compagne du ti-père suspecté, avait raconté avoir alerté des actes de maltraitance dès l'année dernière



Pascal Robert Lu 3204 fois





Dans la même rubrique : < > Route des Géraniums : "Les ingénieurs doivent revoir leur copie" estime Nathalie Bassire Le CREFOM veut un Réunionnais comme directeur des Affaires culturelles