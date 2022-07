A la Une . Les parents de Mathis Bellon et son coach rendent hommage à leur champion

Les parents de Mathis Bellon ont rendu hommage à leur enfant parti trop tôt à cause d’un accident survenu sur un circuit moto en Italie le 22 juillet. Par LG - Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 à 17:17





C’est en feuilletant un album photo rempli des exploits de leur fils que les parents de Mathis Bellon lui ont rendu un premier hommage, au micro de BFMTV. Le jeune sportif de 8 ans est décédé des suites de ses blessures jeudi dernier . Son départ aura permis de sauver cinq autres vies puisque le choix a été fait de donner ses organes à des enfants en attente d’une greffe.





"C'était un petit garçon tout plein de joie, tout plein de gaieté", a confié sa mère au micro de BFMTV en métropole où la famille réunionnaise est allée accompagner la passion de leur enfant. "Il adorait faire du sport, il a fait du vélo très tôt, à l'âge de 2 ans", poursuit sa mère. Le jeune prodige qui s'était déjà illustré dans la discipline du BMX a commencé la moto il y a trois ans et il n’arrêtait pas d’impressionner son coach.



"Je n'ai jamais eu ou connu un pilote aussi rapide et avec autant de compétences à cet âge-là. Mathis arrivait à faire des choses que des champions du monde au même âge n'arrivaient pas à faire", explique Thibault Gourin son entraîneur dans la team Race experience school. Le motard très prometteur avait rejoint le département du Var en début d'année avec sa famille pour vivre ses rêves et engranger de l’expérience au contact des meilleurs du circuit dans cette tranche d’âge.



Mais ce rêve s'est brisé le vendredi 22 juillet quand, après une chute à la sortie d'un virage, Mathis a été percuté par deux bolides arrivant derrière lui sur le circuit de Misano qui accueillait la World Ducati Week.



