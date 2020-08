Société Les parents d’élèves de l’école Léon Dierx réagissent à la fermeture

Suite à l'annonce du test positif d'une enseignante de l'école Léon Dierx de St-Denis, l'établissement scolaire a été fermé. Une situation qui provoque la colère des parents d'élèves qui réagissent par voie de communiqué. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 17:55

Le communiqué :



COMMUNIQUE SUITE A LA FERMETURE DE L’ECOLE LEON DIERX DE SAINT-DENIS Saint-Denis le 18/08/2020

Mesdames, messieurs,



Nous avons tous appris avec émoi la fermeture rocambolesque de l’école de nos enfants hier lundi à la sortie des classes à 15h45.

En effet, une maîtresse de l‘école a été testée positive lors de son test à J+7, alors qu’elle était négative au premier test réalisé, trois jours avant de prendre l’avion au départ de l’Hexagone.



Les préconisations sanitaires relayées par différentes autorités, ont pourtant rappelé à chaque voyageur qui entre dans l’île, le devoir d’observer une septaine, d’effectuer son test J+7, et de respecter scrupuleusement les mesures barrières.



Dans ce cas précis, cette maîtresse n’a pas observé cette septaine car elle a participé vendredi, jour de rentrée des enseignants, à un repas entre collègues, sans gestes barrières.



Je fustige ce comportement irresponsable, dangereux, car, la moitié des enseignants a été au contact de leur collègue, par la suite, au contact des enfants bien que veillant aux mesures barrières.



J’en appelle au Préfet, à la Rectrice, à la Maire de Saint-Denis, et aux autres Maires, d’user des moyens dont ils disposent et d’être vigilants et réactifs, afin que les écoles soient réellement des endroits sûrs pour nos enfants.



D’autant plus que les parents ne comprennent pas que l’école soit restée ouverte toute la journée alors que la Directrice avait informé le Rectorat sur ce cas précis.



S’agit-il encore d’une lourdeur administrative qui met en péril la santé du personnel éducatif et celle de nos enfants?



M. le Ministre Lecornu, a vanté les vertus de l’école de la République, je suis d’accord avec lui. Mais, cela doit se faire au mépris de la santé de tous? Où est passée l’école de la confiance ?



Je dénonce également le fait que, la rentrée des classes chez nous à la Réunion, soit un test pour celle qui aura lieu dans deux semaines dans l’Hexagone. Les Réunionnais sont-ils pris pour des cobayes?



M. le Ministre de l’Education Nationale, gouverner, c’est prévoir, alors, quelles mesures prendrezvous afin que ce fâcheux précédent ne se reproduise ailleurs dans la République ?



J’en appelle à l’Exécutif, pour une véritable refonte de l’état ouvrant la voie aux réformes pour une vraie décentralisation.



Enfin, aux voyageurs rentrés dans l’île, je les supplie de faire preuve de civisme, en respectant minutieusement les mesures barrières vis-à-vis des autres. Ce n’est que comme cela que l’on pourra empêcher les cas positifs d’aller crescendo.



Patrick Ekekya

Sociologue Politologue

