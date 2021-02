La grande Une Les parents d’élèves anti-masques manifestent devant la préfecture

Après s’être organisés sur Facebook, plusieurs dizaines de parents d’élèves se sont retrouvés devant la préfecture pour manifester leur colère. Ils veulent montrer leur opposition à l’obligation du port du masque dans les écoles primaires. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 09:44 | Lu 1003 fois

Comme souvent à notre époque, c’est sur les réseaux sociaux que naissent les contestations. C’est le cas pour les parents d’élèves qui ont créé une page Facebook "Parents 974 mobilisation" qui compte déjà 6 500 membres.



Après avoir organisé lundi dernier une manifestation devant les établissements scolaires où sont inscrits leurs enfants, avec notamment une distribution de prospectus, c’est à présent à un rassemblement devant la préfecture qui est organisé. Près de 400 personnes, enfants compris, sont réunies. Beaucoup de parents ne portent pas de masque, au mépris de la sécurité sanitaire. Des parents font porter des pancartes anti-masques à leurs petits, telle celle-ci: "Ne sacrifions pas nos enfants pour conforter la peur des adultes".



L'avocat Alex Vardin, l'un des différents conseils du collectif, explique qu'un référé liberté de 35 pages sera déposé dans la journée, afin de suspendre la décision de la rectrice d'obligation de port du masque en école primaire. Il estime qu'à La Réunion, "il n'y a aucun risque chez les petits", et que l'objectif caché de cette obligation est de "museler les enfants et en faire plus tard une génération de moutons".







