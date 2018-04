A la Une . Les parents d'Eliana mis en examen pour violences volontaires ayant entrainé la mort





Ils ont été présentés au palais de justice ce jeudi à 15h30, après avoir été convoqués libres au commissariat de police de Saint-André à 14h.



Le procureur de la République confirme ainsi les doutes qui entouraient la mort de leur enfant survenue le 28 mars, à leur domicile de Saint-André.



L'autopsie pratiquée sur l'enfant de 2 ans avait orienté les enquêteurs vers la piste criminelle. Des ecchymoses sur les bras et la tête de la fillette, des blessures internes, aux reins et au foie, y avaient été relevées. Des indices troublants qui venaient alimenter la suspicion deux jours après le décès.



Ce mercredi-là, la mère de la petite fille avait par deux fois appelé les secours. Une première fois pour dire que l'enfant rencontrait des difficultés respiratoires, puis un second appel signalant aux pompiers que la petite fille avait perdu connaissance. Problème : à l'arrivée des urgentistes ce mercredi 28 mars, le corps de la petite était déjà froid.



Après les faits, la mère et son compagnon, ti-père de l'enfant, avaient été convoqués au commissariat de Saint-André, où ils avaient été entendus une première fois. Pendant cette audition, le couple avait nié avoir commis des violences sur la petite fille, et expliquaient le fait que son corps était déjà froid à l'arrivée des secours par le délai de leur arrivée à leur domicile, soit environ 45 minutes.



Mais le passé du couple ne plaidait pas en sa faveur. La famille du père biologique d'Eliana nous avait raconté avoir, déjà l'an dernier, signalé la maltraitance que subissait l'enfant au sein du foyer (revoir son récit dans cette vidéo ). Les parents d'Eliana viennent d'être mis en examen pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur mineur de moins de 15 ans par ascendant. Dans l'attente de leur procès, il a été demandé au juge des libertés de les placer en détention provisoire.





