Courrier des lecteurs Les parcs nationaux : Mauvaise gestion de l'espace réunionnais

Par François-Michel Maugis - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 16:25

LES PARCS NATIONAUX EN France



(Mauvaise gestion de l'espace réunionnais)



Communiqué du 13 avril 2023 de l’association Energie Environnement



Bonjour à tous,



Au vu de la carte ci-dessous, (SOURCE :



1 – La très grande inégalité de traitement par le pouvoir central, des territoires. L’Etat s’approprie des surfaces bien plus considérables dans les territoires d’Outre-mer que sur le territoire hexagonal.



2 – Bizarrement, la Corse échappe quasi totalement à cette mainmise.



La conclusion que l’on peut tirer de cette inégalité de traitement, c’est que, comme dans beaucoup d’autres domaines, les territoires d’outre-mer sont gérés à minima par le pouvoir central. Il est laissé finalement peu de liberté aux pouvoirs locaux dont la compétence est ainsi fortement réduite.



Cela pose un problème évident pour les territoires insulaires, en matière de gestion globale des territoires, en particulier, dans l’optique d’une recherche nécessaire pour ces territoires isolés, de l’autonomie ou de l’indépendance alimentaire et énergétique. Trouver un équilibre entre l’homme et la nature, revêt, dans ces territoires, une très grande importance. Trouver des solutions humaines, intégrées et vertueuses pour y parvenir, relève ainsi de l’exploit impossible. En conséquence, il serait bon de revoir cette répartition très inégalitaire des terres et permettant difficilement l’indispensable gestion intégrée, globale intelligente et écologique de ces territoires.





François-Michel Maugis

Ex membre du Conseil Economique Social et Culturel du Parc National de La Réunion.

Bonjour à tous,Au vu de la carte ci-dessous, (SOURCE : https://www.reseau-canope.fr/entrez-dans-le-paysage/entrez-dans-les-parcs-nationaux-de-france.html ) il est assez surprenant de constater plusieurs choses :1 – La très grande inégalité de traitement par le pouvoir central, des territoires. L’Etat s’approprie des surfaces bien plus considérables dans les territoires d’Outre-mer que sur le territoire hexagonal.2 – Bizarrement, la Corse échappe quasi totalement à cette mainmise.La conclusion que l’on peut tirer de cette inégalité de traitement, c’est que, comme dans beaucoup d’autres domaines, les territoires d’outre-mer sont gérés à minima par le pouvoir central. Il est laissé finalement peu de liberté aux pouvoirs locaux dont la compétence est ainsi fortement réduite.Cela pose un problème évident pour les territoires insulaires, en matière de gestion globale des territoires, en particulier, dans l’optique d’une recherche nécessaire pour ces territoires isolés, de l’autonomie ou de l’indépendance alimentaire et énergétique. Trouver un équilibre entre l’homme et la nature, revêt, dans ces territoires, une très grande importance. Trouver des solutions humaines, intégrées et vertueuses pour y parvenir, relève ainsi de l’exploit impossible. En conséquence, il serait bon de revoir cette répartition très inégalitaire des terres et permettant difficilement l’indispensable gestion intégrée, globale intelligente et écologique de ces territoires.François-Michel MaugisEx membre du Conseil Economique Social et Culturel du Parc National de La Réunion.