A la Une . Les parachutistes du 2e RPIMa font découvrir les facettes de leur métier aux marmailles de 1000 Sourires

​Au cours d’une journée citoyenne, une soixantaine de VIM (Very Important Marmailles) parrainés par l’Association 1000 Sourires se sont mis dans la peau des militaires du 2ème Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine (RPIMa) à la Caserne Dupuis de Pierrefonds. Par LG - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 18:11

Après la traditionnelle cérémonie des couleurs, la journée a démarré en beauté puisque les marmailles ont eu la surprise de voir plusieurs parachutistes atterrir. Par petits groupes, ils ont ensuite participé à plusieurs ateliers en compagnie des militaires venus leur parler de leur métier passion.

Dans la peau des soldats de l’air



L’un des ateliers qui plaît particulièrement aux marmailles, c’est celui où ils apprennent à s’équiper, comme de vrais parachutistes en herbe. Un à un, les petits curieux enfilent les parachutes, le casque et la “gaine”, en écoutant toutes les consignes de sécurité.



Sur l’un des chemins de la caserne, un autre groupe d’enfants monte dans l’un des impressionnants véhicules de l’armée de Terre. Les marmailles partent pour une balade mouvementée sur les chemins accidentés de la caserne, comme s’ils étaient à bord d’un manège.



Les petits saint-paulois découvrent aussi que les militaires font un métier particulièrement physique en affrontant le parcours du combattant. “Ce parcours de 20 obstacles reproduit des situations qu’on peut rencontrer sur le terrain, en temps de guerre. Imaginez les enfants : nous devons le faire tous les mois, et en plus, c’est chronométré”, leur explique leur chef d’un jour.



“C’est leur premier contact avec l’armée, et nous savons que parmi ces enfants, il y a certainement les militaires de demain, prévoit Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires. En tant que commandant de la réserve citoyenne de l’Armée de l’Air, je tiens à organiser régulièrement des journées « lien armées-nation », où les marmailles s’amusent tout en découvrant le monde de l’armée. Je remercie le Colonel Fabien Striffling, Commandant au 2ème RPIMa et ses équipes de nous avoir ouvert les portes de la Caserne Dupuis pour faire vivre une journée riche en expériences à nos marmailles ».



1000 Sourires c'est à ce jour 282 opérations réalisées et 11 864 marmailles parrainés.



