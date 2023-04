A la Une .. "Les p’tits fundis du lagon" : Lancement de l’appel à projets visant à conscientiser la population mahoraise

Son appel à projets pédagogiques « Les p’tis fundis du lagon », le Parc Naturel marin l’a lancé depuis douze ans. Un projet qui a pour but de conscientiser la population de Mayotte concernant la déforestation, le braconnage et la pollution, entre autres…

Par P.J - Publié le Lundi 17 Avril 2023 à 08:32

Le Parc Naturel Marin veut conscientiser la population de Mayotte aux problèmes de déforestation, de pollution ou encore de braconnage. Depuis 12 ans déjà, il a lancé son appel à projets pédagogique intitulé « Les p’tits fundis du lagon », rapporte le journal de Mayotte.



L’organisme propose un accompagnement des enseignants à travers ce programme via des interventions pédagogiques à l’école, sur le terrain ou en mer.



Un formulaire d’inscription valide jusqu’au 21 mai 2023 est disponible sur le site en ligne www.parc-marin-mayotte.fr. Il faut l’adresser par voie électronique à l’adresse suivante : educ.pnmm@ofb.gouv.fr