Les ossements d'un jeune Français disparu retrouvés sur une plage en Australie

Les os humains, qui ont été retrouvés le mois dernier sur la plage d'une côte australienne, sont probablement ceux d'un jeune touriste français disparu en février près d’une plage, a annoncé la police lundi après avoir reçu les résultats des tests comme le rapporte 20minutes.



Le jeune français, Erwan Ferrieux, 21 ans, avait été vu pour la dernière fois à Shelly Beach avec un ami Britannique, Hugo Palmer, 20 ans, sur une plage située à quelque 400 kilomètres au nord de Sydney. Ce sont des pêcheurs qui ont retrouvé trois os dans l'eau, non loin de l'endroit de sa disparition au mois de juin dernier. Selon les tests, les os appartiendraient à une seule et même personne, le jeune français disparu.



"Les comparaisons ADN effectuées sur les trois os retrouvés en juin ont confirmé qu’ils provenaient du même homme", explique le commissaire Paul Fehon. "D’après les comparaisons ADN, nous pensons qu’ils appartiennent à Erwan Ferrieux" , rapporte 20minutes.



Les recherches pour retrouver les deux jeunes disparus en voyage en Australie depuis le 17 février, avaient été interrompues 5 jours plus tard.