Société Les organisations de retraité.e.s appellent à une journée de mobilisation ce jeudi pour la revalorisation des retraites

Les 9 organisations de retraitées et retraités CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires appellent à un rassemblement ce jeudi devant la sous-préfecture de Saint-Pierre pour une journée de mobilisation pour la revalorisation des retraites. Le communiqué de l'intersyndicale à retrouver ci-dessous : Par NP - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 08:00

Les 9 organisations de retraitées et retraités CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires défendent notre système de retraite, agissent pour défendre le montant des pensions actuelles et nouvelles et appellent à toutes les mobilisations interprofessionnelles de l’intersyndicale contre la retraite à 64 ans et la durée de cotisations à 43 ans.



Certes l’inflation de 2,9 % des 4 premiers mois de l’année de 2022, année électorale, et la mobilisation des retraité.e.s le 24 mars, ont incité le gouvernement à accorder une augmentation de 4 % au 1er juillet, ce qui a compensé en partie l’inflation de 4,5 % entre le 1er janvier (date de la dernière revalorisation des pensions) et le 1er juillet.



Mais depuis les prix flambent et l’inflation de 2,8 % des 4 premiers mois de l’année de 2023 ne tracasse pas le gouvernement, il n’y a pas d’élection en vue. Pourtant, depuis un an, les prix des produits de première nécessité et des dépenses incompressibles augmentent bien plus que les 6 % de l’inflation officielle.



Qui a promis, pour se faire élire en 2017 « Avec moi, le pouvoir d’achat des retraité·es sera préservé » ?



Qui, une fois élu, a aussitôt baissé de 1,7 % les pensions de 30 % des retraité·es en augmentant la CSG ?



Qui, en 6 ans, a fait baisser le pouvoir d’achat des retraité·es de 7,6 % et a fait perdre plus de 2 mois de pension (et même 9,4 % et 3,3 mois pour les 30 % qui ont subi la hausse de la CSG) ?



C’est le président Emmanuel Macron !



Cette montée de l’inflation touche particulièrement les retraité.e.s réunionnais.e.s du fait de la faiblesse du montant de leur pension combinée avec un coût de la vie particulièrement élevé dans notre département qui affiche un taux de pauvreté record.



C'est maintenant que les pensions de base et complémentaires doivent augmenter. Les retraité·es ne peuvent pas attendre le 1er janvier 2024 pour une augmentation de leur pension.



Les organisations de retraité.e.s appellent à des rassemblements dans toute la France le 15 juin 2023, pour exiger une augmentation immédiate de toutes les pensions. pour compenser l’inflation depuis le 1er janvier. Au-delà elles demandent :



- des mesures de rattrapage des pertes du pouvoir d’achat constatées depuis au moins 2017,

- une pension au minimum au SMIC,

- l'indexation des pensions selon le salaire moyen, ce qui assure la solidarité entre les retraités et les salariés.

- une indemnité compensatoire de vie chère dans notre département



Localement, elles appellent à un rassemblement ce jeudi 15 juin à 10 heures devant la sous-préfecture de Saint-Pierre.