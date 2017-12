La grande Une Les opérations de sécurité routière du WE marquées par un scootériste ivre, désespéré par la mort de Johnny

Les forces de l'ordre ont effectué de nombreux contrôles ce week-end. La police a effectué 12 opérations de sécurité routière, relevant 18 délits, et 64 infractions. À Saint-Denis, notamment, 40 infractions ont été relevées par les fonctionnaires de police, dont 4 défauts d'assurance, et 3 défauts de permis de conduire. Par ailleurs, les policiers ont relevé 4 alcoolémies délictuelles.



Les motards de la gendarmerie ont eux relevé 19 alcoolémies dont 9 délictuelles avec des taux supérieurs à 0,40 mg/l. Un homme circulant sur un scooter, sans assurance, et avec un casque non attaché, a été dépisté positif à l'alcool, avec pas moins de 1,04 mg/l. L'inconscient était désespéré par la mort de Johnny Hallyday.



Des contrôles de vitesse ont conduit les gendarmes à verbaliser 16 automobilistes circulant à plus de 20 km/h au dessus des limites. Les gendarmes ont aussi constaté 3 défauts de permis, 1 défaut d'assurance, et 2 refus d'obtempérer. Les deux dernières infractions mèneront leurs auteurs devant la justice très prochainement. À l'approche des fêtes de fin d'année, les gendarmes appellent à la plus grande vigilance sur les routes, rappelant que ce week-end a été marqué par le décès d'un jeune motocycliste de 34 ans sur une route départementale à Sainte-Marie. BA Lu 1542 fois