Actu Ile de La Réunion Les opérations de réparation du Wugang Haoyun terminées

La préfecture annonce la fin des opérations de réparation du Wugang Haoyun. Le navire a repris la direction de l’île Maurice. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 06:37

Le communiqué :



Les équipes techniques de renfort embarquées sur le navire de charge «WUGANG HAOYUN» ont terminé les réparations sur la propulsion du navire à 16h30 après 30 heures de travaux. C’est sans doute un fuel de mauvaise qualité qui est à l’origine de l’avarie, car 6 pompes à injection colmatées ont dû être changées.



Retour du navire en direction de l’île Maurice



Le navire a pu relancer ses moteurs alors qu’il se trouvait dans le 235° de St Pierre pour 42 nautiques. Il peut maintenir dorénavant une vitesse de 12 nœuds et une route le faisant passer à l’ouest puis au nord de La Réunion en direction de Port Louis qu’il a prévu d’atteindre demain. Pour plus de sécurité, il navigue en utilisant ses réserves de gasoil pour éviter une nouvelle pollution de système de propulsion. Les équipes techniques sont restées à bord et le « VASILEIOS P » suit dans les eaux du navire.



Le choix de la route a été dicté par le CROSS SOI en veillant à ce que le « WUGANG HAOYUN » reste toujours à plus de 50 nautiques des côtes réunionnaises. Dans tous les cas, les conditions météorologiques attendues pendant la traversée protégeront La Réunion de toute menace de dérive si le navire rencontrait de nouveau des problèmes techniques.



