Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les opérations de “Vid’ fon kour dann zot kartyé” reviennent à Saint-Paul Pilotées par La Ville de Saint-Paul, les opérations Vid’ fon kour dann zot kartyé reviennent ce lundi 15 novembre dans les différents quartiers des bassins de vie du territoire ! Les premiers quartiers concernés seront la Grande Fontaine (Bassin de vie de Saint-Paul Centre), Bellemène, Bois-Rouge, Crève-Coeur, Ligne Chereau, Bras Mouton, Ligne Bambou, Guillaume-les-Bas, Centre Chemin Summer (Bassin de vie du Guillaume). Jusqu’au 13 décembre inclus, chaque secteur des 6 bassins de vie seront concernés par ces opérations “coup de poing” portées par le service environnement de la Ville, le TCO et l’ARS dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de dengue.



Cette stratégie commune et partenariale s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de dengue. Pour découvrir le calendrier des collectes, cliquez



Agir en dehors des opérations Vid’ Fon Kour



Pour rappel, les agents de la Ville de Saint-Paul nettoient l’ensemble des secteurs de la commune, dont ils possèdent la compétence. Ils sillonnent les espaces publics et les quartiers tous les jours. Les agents de l’environnement sont aussi sur le terrain pour surveiller les sites sensibles : alerte sur les dépôts sauvages / déchets verts / entretien des voiries et lieux publics…



Les services interviennent également suite aux signalements des administrés via sur le mail



Jusqu’au 30 novembre, la Ville de Saint-Paul organise une opération d’enlèvement de véhicules hors d’usage



Les véhicules, une fois recensés, qui ne feront l’objet d’aucune mention administrative ou judiciaire seront enlevés par le prestataires partenaires de l’opération : VHU REUNION ou TCO à partir du 15 novembre 2021. Durant cette période, les véhicules hors d’usage identifiables (munis de plaque d’immatriculation ou d’un numéro d’identification) qui n’auront pas fait l’objet d’un recensement seront également traités comme défini dans le code de l’environnement.



Vers une dynamique territoriale



Cette action sera reconduite dans les différents quartiers du territoire saint-paulois. La municipalité associe l’ensemble des acteurs – référents de quartier, associations, élus, service de la ville et partenaires externes (Cycléa, TCO , VHU REUNION). Dans cette dynamique collective et participative, ce public sensibilisé aux problèmes engendrés par ce type d’incivilités dans les quartiers sera au cœur même de ces opérations de lutte contre la propagation de la dengue, contre l’installation de dépôts sauvages ou encore d’insalubrité…



Alerter le TCO



Vous pouvez aussi alerter le TCO pour signaler des situations problématiques. Le TCO assure en effet la compétence de la collecte des déchets. N’hésitez pas à contacter ses services pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures. Soit en remplissant un



Les opérations de démoustication de l’ARS



L’ARS réalise ainsi plusieurs démoustications dans les quartiers de Saint-Paul. Des zones uniquement concernées par des regroupements de cas de dengue. L’ARS vient démoustiquer uniquement si des cas de dengue sont confirmés dans un secteur. L’ARS publie régulièrement de nouveaux calendriers de ces interventions. Vous pouvez directement contacter cette structure afin de lui remonter les situations problématiques : terrain abandonné, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000.





Dans les quartiers du bassin de vie de La Plaine Bois-de-Nèfles

Dans les quartiers du bassin de vie de La Saline

Dans les quartiers du bassin de vie du Guillaume À l’heure où notre île connait une circulation d’une double épidémie : la dengue et la Covid-19, la Ville de Saint-Paul reste mobilisée à l’approche de l’été austral et propose à ses habitants de se débarrasser de leurs encombrants qui peuvent se révéler de véritables nids à moustiques : Meubles, ferrailles, robinetterie, lavabos, gros morceaux de plastique, vitrage, vélos, tapis, gros ustensiles de cuisines… Pour rappel, les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) ne sont pas pris en charge lors de ces collectes. Les habitants doivent se rapprocher de leur distributeur ou les amener dans l’une des 5 déchèteries du territoire Cette stratégie commune et partenariale s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de dengue. Pour découvrir le calendrier des collectes, cliquez ici Pour rappel, les agents de la Ville de Saint-Paul nettoient l’ensemble des secteurs de la commune, dont ils possèdent la compétence. Ils sillonnent les espaces publics et les quartiers tous les jours. Les agents de l’environnement sont aussi sur le terrain pour surveiller les sites sensibles : alerte sur les dépôts sauvages / déchets verts / entretien des voiries et lieux publics…Les services interviennent également suite aux signalements des administrés via sur le mail environnement@mairie-saintpaul.fr . Les agents effectuent principalement l’enlèvement des dépôts sauvages de petit volume et de carcasses de voiture non immatriculées, mais également les carcasses de véhicules immatriculés avec l’autorisation des propriétaires concernés. Si les dépôts sauvages ne se trouvent pas sur des espaces privés ou publics communaux, la mairie se rapproche des propriétaires ou gestionnaires concernés pour qu’ils réalisent eux-mêmes les opérations de nettoyage nécessaire pour ramener la salubrité des sites. La Police Municipale vient également procéder à des verbalisations des auteurs de dépôt sauvage en flagrant délit ou sur indices donnés par les usagers permettant d’identifier les pollueurs. Elle traite aussi les carcasses de voiture immatriculées présentes sur le domaine public. La Ville de Saint-Paul assure ces missions en complément de celles du TCO, chargé de réaliser la collecte des déchets, de celles des médiateurs de Cycléa et de celles de l’ARS engagés dans la lutte contre la dengue.Jusqu’au 30 novembre, la Ville de Saint-Paul organise une opération d’enlèvement de véhicules hors d’usage “Décarcass’ zot kartier !” dans le quartier du Tour des Roches : Grande Fontaine – Bouillon – Laperrière. La municipalité s’engage à lutter contre la propagation du virus de la dengue tout en améliorant le cadre de vie et en favorisant la cohabitation dans les espaces publics. Les administrés résidents du quartier de Grande Fontaine – Bouillon – Laperrière détenteurs et titulaires des certificats d’immatriculation de ces véhicules doivent se manifester soit auprès des équipes terrains dans un premier temps, soit auprès du service de la Police Municipale de Saint-Paul au 0262 45 90 45 ou par mail vhu@mairie-saintpaul.fr Les véhicules, une fois recensés, qui ne feront l’objet d’aucune mention administrative ou judiciaire seront enlevés par le prestataires partenaires de l’opération : VHU REUNION ou TCO à partir du 15 novembre 2021. Durant cette période, les véhicules hors d’usage identifiables (munis de plaque d’immatriculation ou d’un numéro d’identification) qui n’auront pas fait l’objet d’un recensement seront également traités comme défini dans le code de l’environnement.Cette action sera reconduite dans les différents quartiers du territoire saint-paulois. La municipalité associe l’ensemble des acteurs – référents de quartier, associations, élus, service de la ville et partenaires externes (Cycléa, TCO , VHU REUNION). Dans cette dynamique collective et participative, ce public sensibilisé aux problèmes engendrés par ce type d’incivilités dans les quartiers sera au cœur même de ces opérations de lutte contre la propagation de la dengue, contre l’installation de dépôts sauvages ou encore d’insalubrité…Vous pouvez aussi alerter le TCO pour signaler des situations problématiques. Le TCO assure en effet la compétence de la collecte des déchets. N’hésitez pas à contacter ses services pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures. Soit en remplissant un formulaire en ligne sur le site du TCO (pour les problèmes de collecte, de dépôts sauvages ou d’épaves) soit en contactant son numéro vert au 0800 605 605. Nous vous rappelons que les 5 déchèteries de Saint-Paul (Guillaume, Plateau Caillou, Étang, Hermitage-les-Bains, Carrosse-Roquefeuil) sont accessibles aux particuliers. Vous pouvez aller y déposer vos différents types de déchets aux horaires d’ouverture habituels. Par ailleurs, deux déchèteries éphémères accueilleront le public à partir du samedi 20 novembre (puis chaque 3ème samedi du mois) sur le parking à proximité de l’ancienne Usine de Vue Belle. La seconde se situera à la Plaine Bois-de-Nèfles à proximité du parking du collège Jules SOLESSE (puis chaque 4ème samedi du mois). De 8h à 12h, venez déposer vos encombrants : déchets végétaux, déchets d’équipements électriques et électroniques. À l’occasion, des animations et des sensibilisations seront proposés et un Trokali mobile sera présent.L’ARS réalise ainsi plusieurs démoustications dans les quartiers de Saint-Paul. Des zones uniquement concernées par des regroupements de cas de dengue. L’ARS vient démoustiquer uniquement si des cas de dengue sont confirmés dans un secteur. L’ARS publie régulièrement de nouveaux calendriers de ces interventions. Vous pouvez directement contacter cette structure afin de lui remonter les situations problématiques : terrain abandonné, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000.





Dans la même rubrique : < > L’Armistice du 11 novembre 1918 commémorée à La Saline ALSH : Coup d’envoi des inscriptions le mercredi 8 décembre !