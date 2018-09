Les offres de formation se rapprochent des habitants de la Saline

« Service en salle », « Cuisine traditionnelle », « Commerce et numérique »… toute une batterie de formation devant démarrer prochainement a été dévoilée ce lundi 24 septembre au Case Eucalyptus à La Saline. C’était dans le cadre d’une « Rencontre collective » à l’initiative de la Ville et autour des représentantes de Pôle Emploi.



Une soixantaine de personnes en recherche d’emploi et/ou de formation y ont fait le déplacement. « Avec Pôle Emploi, la Ville de Saint-Paulois met tout en œuvre pour aider la population de La Saline et des autres quartiers», souligne Joseph Sinimalé, insistant sur l’importance de « bien se former pour intégrer un emploi pérenne en entreprise ». Et le maire de Saint-Paul de détailler quelques actions innovantes comme l’aide municipale de 250 € au Permis de Conduire pour les Saint-Paulois âgés de 18 à 31 ans attribuée par le CCAS et soutenue par le Département à hauteur de 750 € dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale (PST), ainsi que le financement de la formation BAFA. « Il n’y a pas d’âge pour apprendre et se former », insiste Joseph Sinimalé, saluant « la forte mobilisation » au Case Eucalyptus.



Au cours de cette rencontre mise en place par le Service Emploi Formation Insertion (SEFI) de la Ville de Saint-Paul, de nombreuses formations (« installateurs en panneaux solaires », « ouvriers non-qualifiés du bâtiment », « agents d’entretien des locaux »…) ont été présentées par Pôle Emploi. Elles vont démarrer bientôt. Les représentantes de l’organisme ont aussi passé en revue les différents dispositifs de formation existants. Les personnes intéressées par l’une des formations ou porteuses d’un « projet professionnel réaliste » sont invitées à prendre contact avec leur conseiller…